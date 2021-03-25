Германия — Исландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

Составы команд:
«Германия»: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Лерой Зане, Серж Гнабри.
«Исландия»: Ханнес Тор Халлдорссон, Сверрир Инги Ингасон, Кари Арнасон, Alfons Sampsted, Хёрдур Магнуссон, Виктор Паульссон, Биркир Бьярнасон, Рунар Мар Сигурйонссон, Арон Гуннарссон, Арнор Ингви Траустасон, Йон Дади Бодварссон.
Предыдущий матч соперников: «Исландия» — «Германия» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 2:1.
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