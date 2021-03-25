Германия — Исландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Германия»: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Лерой Зане, Серж Гнабри.

«Исландия»: Ханнес Тор Халлдорссон, Сверрир Инги Ингасон, Кари Арнасон, Alfons Sampsted, Хёрдур Магнуссон, Виктор Паульссон, Биркир Бьярнасон, Рунар Мар Сигурйонссон, Арон Гуннарссон, Арнор Ингви Траустасон, Йон Дади Бодварссон.

Предыдущий матч соперников: «Исландия» — «Германия» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 2:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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