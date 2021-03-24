Кипр — Словакия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

Составы команд:
«Кипр»: Demetris Demetriou, Nikolas Ioannou, Минас Антониу, Konstaninos Sotiriou, Константинос Лайфис, Янис Кусулос, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Пиерос Сотириу, Фотис Папулис, Иоаннис Питтас.
«Словакия»: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Давид Ганцко, Матуш Беро, Патрик Грошовски, Юрай Куцка, Ондрей Дуда, Роберт Боженик, Альберт Русняк.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.05.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Словакия» со счетом 1:3.
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