Кипр — Словакия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Кипр»: Demetris Demetriou, Nikolas Ioannou, Минас Антониу, Konstaninos Sotiriou, Константинос Лайфис, Янис Кусулос, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Пиерос Сотириу, Фотис Папулис, Иоаннис Питтас.

«Словакия»: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Давид Ганцко, Матуш Беро, Патрик Грошовски, Юрай Куцка, Ондрей Дуда, Роберт Боженик, Альберт Русняк.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.05.

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