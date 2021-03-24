Кипр
Сборная Кипра в прошлом году заняла последнее место в своей группе Лиги наций.
Киприоты стал четвертыми, оставшись позади Черногории, Люксембурга и Азербайджана.
В шести матчах Лиги наций Кипр набрал лишь четыре очка. Единственную победу команда Йохана Валема одержала в предпоследнем туре, выиграв у Люксембурга.
Также стоит отметить, что в шести матчах киприоты забили лишь два мяча и десять раз пропустили.
Сборная Кипра не пропускала только в одном из 11-ти предыдущих матчей.
Словакии
Тем временем сборная Словакии осенью 2020-го завоевала путевку в финальную стадию Евро-2020, которое пройдет этим летом. В сложнейшей квалификации словаки сначала прошли Ирландию, а потом — Северную Ирландию.
Между тем в Лиге наций Словакия выступила ужасно. Заняв последнее место в группе, словаки вылетели в Лигу C.
В шести матчах команда Штефана Тарковича одержала только одну победу и четыре раза проиграла.
Единственную победу Словакия одержала в домашнем матче против Шотландии. Это была единственная игра, в которой словаки не пропустили.
Прогноз и ставка
На Кипр в этом матче можно поставить за 3.95, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу Словакии — за 2.05.
С одной стороны, Словакия провально выступила в Лиге наций, но с другой — смогла пробиться на Евро, что говорит о том, что команда умеет играть на результат. А отбор на ЧМ — это, прежде всего, игра на результат.
Так что вполне вероятно, что гости увезут с Кипра три очка. У них все-таки и состав заметно лучше.
Ставка — победа Словакии за 2.05.
Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.71. Много забитых мячей в таких матчах не бывает.