Сборная Словакии сыграет на выезде с командой Кипра в рамках первого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 24 марта в Никосии, начало — в 22:45 мск. Кипр — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Сборная Кипра в прошлом году заняла последнее место в своей группе Лиги наций.

Киприоты стал четвертыми, оставшись позади Черногории, Люксембурга и Азербайджана.

В шести матчах Лиги наций Кипр набрал лишь четыре очка. Единственную победу команда Йохана Валема одержала в предпоследнем туре, выиграв у Люксембурга.

Также стоит отметить, что в шести матчах киприоты забили лишь два мяча и десять раз пропустили.

Сборная Кипра не пропускала только в одном из 11-ти предыдущих матчей.

Словакии

Тем временем сборная Словакии осенью 2020-го завоевала путевку в финальную стадию Евро-2020, которое пройдет этим летом. В сложнейшей квалификации словаки сначала прошли Ирландию, а потом — Северную Ирландию.

Между тем в Лиге наций Словакия выступила ужасно. Заняв последнее место в группе, словаки вылетели в Лигу C.

В шести матчах команда Штефана Тарковича одержала только одну победу и четыре раза проиграла.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Единственную победу Словакия одержала в домашнем матче против Шотландии. Это была единственная игра, в которой словаки не пропустили.

Прогноз и ставка

На Кипр в этом матче можно поставить за 3.95, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу Словакии — за 2.05.

С одной стороны, Словакия провально выступила в Лиге наций, но с другой — смогла пробиться на Евро, что говорит о том, что команда умеет играть на результат. А отбор на ЧМ — это, прежде всего, игра на результат.

Так что вполне вероятно, что гости увезут с Кипра три очка. У них все-таки и состав заметно лучше.

Ставка — победа Словакии за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.71. Много забитых мячей в таких матчах не бывает.