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    Сможет ли Словакия выиграть на Кипре?

    Кипр — Словакия. Прогноз (2.05) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Словакия
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    Сборная Словакии
    Сборная Словакии сыграет на выезде с командой Кипра в рамках первого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 24 марта в Никосии, начало — в 22:45 мск. Кипр — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 24 Марта 2021 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 22:45 Словакия Словакия
  • Братислава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    Кипр

    Сборная Кипра в прошлом году заняла последнее место в своей группе Лиги наций.

    Киприоты стал четвертыми, оставшись позади Черногории, Люксембурга и Азербайджана.

    В шести матчах Лиги наций Кипр набрал лишь четыре очка. Единственную победу команда Йохана Валема одержала в предпоследнем туре, выиграв у Люксембурга.

    Также стоит отметить, что в шести матчах киприоты забили лишь два мяча и десять раз пропустили.

    Сборная Кипра не пропускала только в одном из 11-ти предыдущих матчей.

    Словакии

    Тем временем сборная Словакии осенью 2020-го завоевала путевку в финальную стадию Евро-2020, которое пройдет этим летом. В сложнейшей квалификации словаки сначала прошли Ирландию, а потом — Северную Ирландию.

    Между тем в Лиге наций Словакия выступила ужасно. Заняв последнее место в группе, словаки вылетели в Лигу C.

    В шести матчах команда Штефана Тарковича одержала только одну победу и четыре раза проиграла.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Единственную победу Словакия одержала в домашнем матче против Шотландии. Это была единственная игра, в которой словаки не пропустили.

    Прогноз и ставка

    На Кипр в этом матче можно поставить за 3.95, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу Словакии — за 2.05.

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    С одной стороны, Словакия провально выступила в Лиге наций, но с другой — смогла пробиться на Евро, что говорит о том, что команда умеет играть на результат. А отбор на ЧМ — это, прежде всего, игра на результат.

    Так что вполне вероятно, что гости увезут с Кипра три очка. У них все-таки и состав заметно лучше.

    Ставка — победа Словакии за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.71. Много забитых мячей в таких матчах не бывает.

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