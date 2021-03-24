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    Кьеллини: Мы не собираемся недооценивать Северную Ирландию

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Северной Ирландии Сборная Италии Футбол Италии
    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал предстоящий матч с Северной Ирландией в матче квалификации на ЧМ-2022.

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    «Мы не собираемся недооценивать Северную Ирландию, потому что несколько лет назад мы обожглись в отборе на чемпионат мира. Северная Ирландия как команда диаметрально противоположна нашей по своим характеристикам. Если они смогут закрыть все зоны, они могут быть опасны.

    Приятно видеть, как команда растет, и лучшее, что я увидел за последние два с лишним года, — это то, что мы все взаимозаменяемы. Сборная Италии всегда преуспевала, даже когда меняла состав, а это значит, что есть общая идея, которую все усвоили. Даже когда нам не хватало ключевых игроков, таких как Марко Верратти, Жоржиньо или Леонардо Бонуччи, команда продолжала работать так же.

    Что меня волнует, так это то, что в период с 2022 по 2026 год у нас будет сборная из этих молодых парней, которые будут в расцвете сил. У нас огромный потенциал.
    Посмотрим в июне, потому что для подготовки к турниру (чемпионату Европы) не так много контрольных матчей, как в предыдущие годы», — сказал Кьеллини на пресс-конференции.

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