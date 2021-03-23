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    «Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера

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    «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    Соглашение «автозаводцев» с 58-летним специалистом рассчитано до окончания сезона 2021/22.

    Ранее московский клуб сообщил об увольнении Сергея Игнашевича с поста наставника.

    Бородюк был тренером сборной России с 2002 по 2012 год. В 2013-м специалист занял пост спортивного директора «Торпедо», а в 2014-м, став главным тренером команды, вывел «Торпедо» в Российскую Премьер-лигу.

  • «Торпедо» прекратило сотрудничество с Игнашевичем
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