«Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера

«Торпедо» на своем официальном сайте объявило о назначениина пост главного тренера.

Соглашение «автозаводцев» с 58-летним специалистом рассчитано до окончания сезона 2021/22.

Ранее московский клуб сообщил об увольнении Сергея Игнашевича с поста наставника.

Бородюк был тренером сборной России с 2002 по 2012 год. В 2013-м специалист занял пост спортивного директора «Торпедо», а в 2014-м, став главным тренером команды, вывел «Торпедо» в Российскую Премьер-лигу.

Последним местом работы Бородюка был австрийский «Хорн», но под его руководством клуб провел лишь три матча.