«Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 3:3, обзор голов

Счет в матче открыли хозяева — на 15-й минуте «молотобойцы» вышли в атаку левым краем, Антонио выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Джесси Лингард пробил точно в дальнюю девятку.
Спустя две минуты Лингард быстро разыграл стандарт, покатив мяч в штрафную «Арсенала» на ход Боуэну, который пробил в ближний нижний угол ворот — небольшой рикошет от Мари помешал Лено среагировать.
Счет стал крупным на 32-й минуте. Накрыли «молотобойцы» соперника высоким прессингом, Цоуфал с правого фланга выполнил кросс в штрафную, Антонио занял второй этаж и нанёс удар головой с отскоком от газона, а Соучек подправил мяч в угол ворот.
«Канониры» отквитали один мяч спустя шесть минут. Чемберс от правого края штрафной прострелил в центр, откуда Ляказетт после обработки пробил из-под защитника — мяч после рикошета нашёл место в воротах. Записали мяч, как автогол Соучека.
На 61-й минуте «Арсенал» сократил отставание до мининимума. Эдегор выполнил скрытый пас к правому краю штрафной «Вест Хэма», Чемберс сделал силовой прострел во вратарскую, а Доусон срезал мяч в свои ворота.
А на 82-й минуте Эдегор сделал аккуратный пас к правому краю штрафной, Пепе сделал мягкий заброс во вратарскую, откуда Ляказетт головой вколотил мяч в ворота «Вест Хэма».
Команда Дэвида Мойеса располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очко. «Арсенал» поднялся на 9-ю строчку, имея в активе 42 очко.