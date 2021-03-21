«Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 3:3, обзор голов

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(3:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли хозяева — на 15-й минуте «молотобойцы» вышли в атаку левым краем, Антонио выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Джесси Лингард пробил точно в дальнюю девятку.

Спустя две минуты Лингард быстро разыграл стандарт, покатив мяч в штрафную «Арсенала» на ход Боуэну, который пробил в ближний нижний угол ворот — небольшой рикошет от Мари помешал Лено среагировать.

Счет стал крупным на 32-й минуте. Накрыли «молотобойцы» соперника высоким прессингом, Цоуфал с правого фланга выполнил кросс в штрафную, Антонио занял второй этаж и нанёс удар головой с отскоком от газона, а Соучек подправил мяч в угол ворот.

«Канониры» отквитали один мяч спустя шесть минут. Чемберс от правого края штрафной прострелил в центр, откуда Ляказетт после обработки пробил из-под защитника — мяч после рикошета нашёл место в воротах. Записали мяч, как автогол Соучека.

На 61-й минуте «Арсенал» сократил отставание до мининимума. Эдегор выполнил скрытый пас к правому краю штрафной «Вест Хэма», Чемберс сделал силовой прострел во вратарскую, а Доусон срезал мяч в свои ворота.

А на 82-й минуте Эдегор сделал аккуратный пас к правому краю штрафной, Пепе сделал мягкий заброс во вратарскую, откуда Ляказетт головой вколотил мяч в ворота «Вест Хэма».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Арсенал Лондон 3:3 Голы: 1:0 Джесси Лингард (15'), 2:0 Джаррод Боуэн (17'), 3:0 Томаш Соучек (32'), 3:1 Томаш Соучек (автогол) (38'), 3:2 Крэйг Доусон (автогол) (61'), 3:3 Александр Ляказетт (82') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Саид Бенрахма (Райан Фредерикс, 7927'), Джесси Лингард, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 7427'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Давид Луис, Букайо Сака (Николя Пепе, 7427'), Мартин Эдегор, Пьер-Эмерик Обамеянг (Габриэл Мартинелли, 8127'), Томас, Гранит Джака (Эмиль Смит Роув, 7427'), Александр Ляказетт Предупреждения: Владимир Цоуфаль (59'), Майкл Антонио (88'), Аарон Крессвел (89'), Александр Ляказетт (90')

Команда Дэвида Мойеса располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очко. «Арсенал» поднялся на 9-ю строчку, имея в активе 42 очко.