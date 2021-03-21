«Челси» — «Шеффилд»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. После подачи с угла поля мяч был выбит из штрафной площади «Шеффилда».

На углу его подхватил Чилуэлл, прострелил в центр, где Норвуд тянулся к мячу, чтобы сыграть на перехвате, но вместо этого срезал его в собственные ворота.

А в компенсированное время убежали в контратаку игроки «Челси», Чилуэлл слева навесил в штрафную площадь, где Хаким Зиеш принял мяч, а вторым касанием аккуратно пробил мимо Ремсдейла в дальний угол.

Футбол. Англия. Кубок ФА Челси — Шеффилд Юнайтед 2:0 Голы: 1:0 Оливер Норвуд (автогол) (24'), 2:0 Хаким Зиеш (90') Челси: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен (Сесар Аспиликуэта, 6327'), Курт Зума, Бен Чилвел, Кристиан Пулишич (N'Golo Kante, 8327'), Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Кай Хаверц, 7227'), Билли Гилмор (Хаким Зиеш, 7227'), Эмерсон, Оливье Жиру (Рис Джеймс, 6327') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Фил Джагелка, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд (Риан Брустер, 7927'), Джейден Богл (Ли Муссе, 9027'), Бен Осборн, Оливер Макбарни (Оливер Бёрк, 7627'), Дэвид Макголдрик

Ранее в полуфинал вышли «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Соперника по полуфиналу команды узнают после жеребьевки.

Жеребьевка состоится в перерыве матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед», в котором и определится последний участник стадии.