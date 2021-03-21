ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бензема сделал очередной дубльБензема оставляет «Реал» в гонке за трофеями
  • 18:54
    • Гол Гайча принес «Беневенто» победу над «Ювентусом»
  • 19:27
    • «Герта» крупно обыграла «Байер»
  • 18:23
    • «Челси» обыграл «Шеффилд» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 18:20
    • Главный тренер сборной Германии может возглавить испанский клуб
  • 18:09
    • Тандревольд выиграла масс-старт в Эстерсунде
    Все новости спорта

    «Челси» обыграл «Шеффилд» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Челси» — «Шеффилд»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси Шеффилд Юнайтед
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. После подачи с угла поля мяч был выбит из штрафной площади «Шеффилда».

    На углу его подхватил Чилуэлл, прострелил в центр, где Норвуд тянулся к мячу, чтобы сыграть на перехвате, но вместо этого срезал его в собственные ворота.

    А в компенсированное время убежали в контратаку игроки «Челси», Чилуэлл слева навесил в штрафную площадь, где Хаким Зиеш принял мяч, а вторым касанием аккуратно пробил мимо Ремсдейла в дальний угол.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Челси — Шеффилд Юнайтед 2:0
    Голы: 1:0 Оливер Норвуд (автогол) (24'), 2:0 Хаким Зиеш (90') Челси: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен (Сесар Аспиликуэта, 6327'), Курт Зума, Бен Чилвел, Кристиан Пулишич (N'Golo Kante, 8327'), Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Кай Хаверц, 7227'), Билли Гилмор (Хаким Зиеш, 7227'), Эмерсон, Оливье Жиру (Рис Джеймс, 6327') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Фил Джагелка, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд (Риан Брустер, 7927'), Джейден Богл (Ли Муссе, 9027'), Бен Осборн, Оливер Макбарни (Оливер Бёрк, 7627'), Дэвид Макголдрик

    Ранее в полуфинал вышли «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Соперника по полуфиналу команды узнают после жеребьевки.

    Жеребьевка состоится в перерыве матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед», в котором и определится последний участник стадии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» обыграет «Лестер» в Кубке Англии?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • ПСЖ ожидает трудный матч
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Барселона» победить «Сосьедад» в эффектном стиле?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 22 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры