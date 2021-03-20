Глушаков: Молодежь в России сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то

Полузащитник «Химок»признался, что надеется попасть в заявку сборной России на Евро-2020.

«Прежде всего, я должен себе доказывать. В 34 бегаю точно не меньше, чем в 30. Есть желание, страсть к игре. Если ты любишь футбол — он всегда тебя будет награждать победами, успехами по жизни.

Что мне еще кому-то доказывать? Смысл? Я всем все давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться — вот мое главное стремление.

Надежда на вызов в сборную России всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе.

В очных матчах со "Спартаком" мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках — у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на "Матч ТВ" говорил. Можно взять и статистику других матчей.

Так что все зависящее от себя я буду делать — пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

Про возраст — очень интересно. Мне очень странно слышать: "Ты старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной". На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее — и неважно, сколько ему лет — тридцать пять, тридцать восемь или семнадцать.

И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был.

Молодежь сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то — мол, надо растить и продавать футболистов. Я только за — но чего, много продали? Миранчук, Головин — и все.

А в еврокубках как теперь дела? В таблице коэффициентов? Зато как заведут разговор: этот старый, тот старый. Нобоа об этом расскажите, Жиркову, другим футболистам. Давайте игроков по качествам оценивать, а не по возрасту», — приводит слова Глушакова Sport24.