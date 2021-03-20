ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
  • 12:45
    • СМИ: Головин сможет сыграть против Словении в Сочи
  • 09:44
    • Семин получил предложение возглавить «Ротор»
  • 12:04
    • СМИ: Холанд решил перейти в «Реал»
  • 11:53
    • Семин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Ротор»
  • 11:33
    • Головин: В Сочи действительно не полечу, но тут от меня ничего не зависело
    Все новости спорта

    Глушаков: Молодежь в России сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то

    Футбол Химки РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что надеется попасть в заявку сборной России на Евро-2020.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    «Прежде всего, я должен себе доказывать. В 34 бегаю точно не меньше, чем в 30. Есть желание, страсть к игре. Если ты любишь футбол — он всегда тебя будет награждать победами, успехами по жизни.

    Что мне еще кому-то доказывать? Смысл? Я всем все давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться — вот мое главное стремление.

    Надежда на вызов в сборную России всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе.

    В очных матчах со "Спартаком" мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках — у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на "Матч ТВ" говорил. Можно взять и статистику других матчей.

    Так что все зависящее от себя я буду делать — пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

    Про возраст — очень интересно. Мне очень странно слышать: "Ты старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной". На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее — и неважно, сколько ему лет — тридцать пять, тридцать восемь или семнадцать.

  • Лунев и Мухин вызваны в сборную России
  • Читайте по теме

    • И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был.

    Молодежь сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то — мол, надо растить и продавать футболистов. Я только за — но чего, много продали? Миранчук, Головин — и все.

    А в еврокубках как теперь дела? В таблице коэффициентов? Зато как заведут разговор: этот старый, тот старый. Нобоа об этом расскажите, Жиркову, другим футболистам. Давайте игроков по качествам оценивать, а не по возрасту», — приводит слова Глушакова Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сельта» «Реал»?
  • «Сельта» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Вторая игра в Питере будет богатой на голы?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Прервет ли «Штутгарт» десятилетнюю серию поражений от «Баварии»?
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 18:15
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атлетик — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вальядолид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры