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    Лунев и Мухин вызваны в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Зенит Локомотив
    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник «Локомотива» Максим Мухин получили вызов в сборную России на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    В сборной они заменят травмированных Сослана Джанаева и Романа Зобнина.

    «Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера "Зенита" Андрея Лунева и полузащитника "Локомотива" Максима Мухина.

    Как мы уже сообщали ранее, в расположение сборной не приедет получивший травму полузащитник Роман Зобнин.

  • Зобнин пропустит мартовские матчи сборной России
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    • Также из-за полученного вчера на тренировке микронадрыва приводящей мышцы мартовский сбор национальной команды пропустит вратарь Сослан Джанаев», — говорится в сообщении.

    Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта россияне встретятся с командой Словении, а 30 марта — с командой Словакии.

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