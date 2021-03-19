Лунев и Мухин вызваны в сборную России

Андрей Лунев Фото: globallookpress.com
В сборной они заменят травмированных Сослана Джанаева и Романа Зобнина.
«Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера "Зенита" Андрея Лунева и полузащитника "Локомотива" Максима Мухина.
Как мы уже сообщали ранее, в расположение сборной не приедет получивший травму полузащитник Роман Зобнин.
Также из-за полученного вчера на тренировке микронадрыва приводящей мышцы мартовский сбор национальной команды пропустит вратарь Сослан Джанаев», — говорится в сообщении.
Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта россияне встретятся с командой Словении, а 30 марта — с командой Словакии.