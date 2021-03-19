Зобнин пропустит мартовские матчи сборной России

Полузащитник «Спартака»получил травму в матче чемпионата России против «Урала».

В связи с этим хавбек пропустит мартовские матчи сборной России.

«Сегодня Роман Зобнин прошел медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ. Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней.

В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи», — сообщила пресс-служба национальной команды.

Россия сыграет с Мальтой 24 марта, 27 марта россияне встретятся с командой Словении, а 30 марта — с командой Словакии.