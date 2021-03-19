«Янг Бойз» — «Аякс»: счет матча 0:2, обзор голов

Футболисты «Аякса» Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла в Берне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Нидерландская команда вышла вперед на 20-й минуте усилиями Давида Нереса. На 49-й минуте Душан Тадич реализовал пенальти, установив окончательный результат.
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
Янг Бойз — Аякс 0:2
Голы: 0:1 Давид Нерес (21'), 0:2 Душан Тадич (пенальти) (49') Янг Бойз: Гийом Февр, Мохамед Али Камара (Фабиан Ридер, 6627'), Жордан Лефор (Кентен Масейрас, 4627'), Фабиан Лустенбергер, Сильван Хефти, Венсан Сьерро, Миралем Сулеймани (Marvin Spielmann, 7127'), Кристиан Фасснахт (Джанлука Гаудино, 7127'), Sandro Lauper, Мешак Элия (Феликс Мамбимби, 6527'), Жан-Пьер Нсаме Аякс: Мартен Стекеленбург, Эдсон Альварес, Devyne Rensch (Перр Схюрс, 8027'), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (Сеан Клайбер, 7427'), Дави Классен, Райан Гравенберх, Дейли Блинд (Mohammed Kudus, 6527'), Давид Нерес (Уссама Идрисси, 6627'), Душан Тадич, Антони (Brian Brobbey, 8127') Предупреждения: Мохамед Али Камара (38'), Devyne Rensch (73')
«Аякс» добыл путевку в четвертьфинал, выиграв в противостоянии с общим счетом 5:0.