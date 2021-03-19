«Рейнджерс» — «Славия»: счет матча 0:2

Фрагмент матча Фото: slavia.cz
Счет на 14-й минуте открыл Питер Олайинка. На 74-й минуте отличился Николае Станчу.
Подопечные Стивена Джеррарда пропустили второй мяч, когда играли вдевятером из-за удалений Кемара Руфа и Леона Балогуна.
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
Глазго Рейнджерс — Славия П 0:1
Голы: 0:1 Петер Оладейи Олайинка (14'), 0:2 Николае Станчу (74') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Коннор Голдсон, Нэйтан Паттерсон (Джек Симпсон, 7827'), Леон Балогун, Борна Баришич, Стивен Дэвис (Седрик Иттен, 8327'), Глен Камара, Скотт Эрфилд (Кемар Руф, 5527'), Райан Кент (Scott Wright, 8327'), Джо Арибо, Альфредо Морелос (Бонгани Зунгу, 8227') Славия П: Ондржей Коларж (Матиас Вагнер, 6527'), Симон Дели, Ондржей Кудела, Ян Борил, Александр Хартманн Бах, Николае Станчу (Ондржей Лингр, 9027'), Абдалла Сима, Оскар Дорли (Ян Кухта, 5827'), Якуб Громада (Томаш Голеш, 5827'), Петер Оладейи Олайинка (Лукаш Масопуст, 5827'), Лукаш Провод Предупреждения: Леон Балогун (18'), Оскар Дорли (35'), Глен Камара (39'), Симон Дели (56'), Леон Балогун (73'), Джо Арибо (86'), Коннор Голдсон (89'), Ондржей Кудела (89') Удаление: Кемар Руф (61')
В Праге команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, путевку в четвертьфинал досталась «Славии».