«Динамо» Загрбе — «Тоттенхэм»: счет матча 0:3, обзор голов

Загребскоеоказалось сильнеев 1/8 финала Лиги Европы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Футболисты загребского «Динамо» Фото: gnkdinamo.hr

В первом матче «шпоры» победили 2:0. С таким же счетом завершилось основное время ответной игры, но уже в пользу хорватской команды.

В дополнительное время «Динамо» забило еще один мяч, чего хватило для выхода в четвертьфинал.

Настоящим героем встречи стал Мислав Оршич, который оформил хет-трик, отличившись на 62-й, 83-й и 106-й минутах.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Динамо З — Тоттенхэм 3:0 Голы: 1:0 Мислав Оршич (62'), 2:0 Мислав Оршич (83'), 3:0 Мислав Оршич (106') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски (Петар Стоянович, 9027'), Кевин Теофиль-Катерин, Бартол Франьич (Марин Леовац, 8127'), Ариян Адеми (Дино Перич, 11727'), Кристиян Якич (Ияйи Белив Атимвен, 7527'), Мислав Оршич, Ловро Майер (Марио Гавранович, 8127'), Лука Иванушец, Бруно Петкович (Josip Misic, 9027') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье (Стивен Бергвейн, 10727'), Бен Дэвис (Серхио Регилон, 9127'), Гарри Уинкс (Тангай Н'Домбеле, 6827'), Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 6027'), Мусса Сиссоко, Деле Алли (Джовани Ло Чельсо, 6827'), Лукас Моура (Винисиус, 8527'), Гарри Кейн Предупреждения: Эрик Ламела (22'), Кристиян Якич (32'), Rasmus Lauritsen (80'), Петар Стоянович (93')

Соперник загребского «Динамо» по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.