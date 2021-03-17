Винисиус: Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь

Нападающий «Реала»прокомментировал победу над(3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Важно то, что мы победили. Сам я должен еще прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе. Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь.

Всегда приятно на душе, когда выложился без остатка, а когда наступает черед таких важных матчей, приятнее вдвойне.

Я изо дня в день упорно тружусь, чтобы становиться лучше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.