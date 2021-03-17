Модрич: Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле

Полузащитник «Реала»прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над(3:1) в ответном матче 1/8 финала.

«Босс попросил нас прессинговать выше. Это мы и сделали. Это придало нам уверенности.

Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не вспоминаю о своем возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле.

Я еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь.

Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко», — приводит слова 35-летнего игрока пресс-служба УЕФА.