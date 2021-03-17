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    «Ахмат» взял верх над тульским «Арсеналом»

    «Ахмат» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Исмаэл навесил со штрафного, Андрей Семёнов сыграл на опережение и ногой переправил мяч в ворота.

    На 47-й минуте Быстров забежал по правому флангу и навесил в штрафную «Арсенала», Владимир Ильин высоко выпрыгнул и головой пробил по воротам — мяч от рук Шамова влетел в ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 Андрей Семёнов (33'), 2:0 Владимир Ильин (47') Ахмат: Виталий Гудиев, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Максим Ненахов, Александр Пуцко, Исмаэл Силва Лима, Антон Олегович Швец (Wilker Angel, 5327'), Евгений Харин (Ladislav Almasi, 7227'), Артём Тимофеев, Марат Быстров (Габриэль Янку, 5327'), Владимир Ильин (Amir Adouyev, 8927') Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol (Игорь Горбатенко, 7327'), Гиа Григалава, Георги Костадинов, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Evgeni Lutsenko, 4627'), Горан Чаушич (Кингз Кангва, 7327'), Владислав Пантелеев, Даниил Хлусевич (Игорь Коновалов, 4027'), Сергей Ткачёв, Лука Джорджевич (Эванс Кангва, 5927') Предупреждения: Исмаэл Силва Лима (22'), Горан Чаушич (27'), Антон Олегович Швец (28'), Artem Sokol (32'), Владислав Пантелеев (35'), Владимир Ильин (41'), Кингз Кангва (90')

    «Ахмат» набрал 29 очков и находится на 11 месте в таблице РПЛ. «Арсенал» на 14 строчке турнирной таблицы с 17 очками.

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