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    Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович возобновит выступления за сборную Швеции.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на мартовские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года и на товарищескую игру с Эстонией, пишет Sky Sport Italia.

    «Милан» пока не подтвердил, что футболиста вызовут в сборную. Также многое зависит от того, как быстро Златан сможет восстановиться от повреждения, полученного им 28 февраля в игре Серии А против «Ромы» (2:1).

    Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

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