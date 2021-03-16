Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающийвозобновит выступления за сборную Швеции.

39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на мартовские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года и на товарищескую игру с Эстонией, пишет Sky Sport Italia.

«Милан» пока не подтвердил, что футболиста вызовут в сборную. Также многое зависит от того, как быстро Златан сможет восстановиться от повреждения, полученного им 28 февраля в игре Серии А против «Ромы» (2:1).

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.