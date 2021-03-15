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    «Лидс» подыскивает замену Бьелсе

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    «Лидс» рассматривает кандидатуры тренеров на тот случай, если Марсело Бьелса уйдет по окончании сезона, информирует The Times.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Контракт аргентинца с «павлинами» истекает летом. Не исключено, что он откажется от заключения нового.

    Отмечается, что английский клуб уже контактировал с экс-тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Аллегри находится без клуба с мая 2019 года после ухода из «Ювентуса». Ранее интерес к нему проявляли «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Рома» и «Наполи».

    «Лидс» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 36 очками после 28 матчей.

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