«Лидс» подыскивает замену Бьелсе

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
Контракт аргентинца с «павлинами» истекает летом. Не исключено, что он откажется от заключения нового.
Отмечается, что английский клуб уже контактировал с экс-тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Аллегри находится без клуба с мая 2019 года после ухода из «Ювентуса». Ранее интерес к нему проявляли «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Рома» и «Наполи».
«Лидс» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 36 очками после 28 матчей.