«Саутгемптон» — «Брайтон»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 28-го тура английской Премьер-лигина своем поле проиграл— 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: southamptonfc.com

«Чайки» открыли счет на 16-й минуте, когда Паскаль Гросс от угла поля выполнил навес в центр штрафной, где Льюис Данк перевисел соперника и головой направив мяч в угол.

«Святые» сравняли счет на 27-й минуте. Райан Бертранд головой сделал скидку на Че Адамса, который ударом с лета направил мяч в ближний угол ворот.

На 56-й минуте гости вернули себе минимальный перевес. Дэнни Уэлбек отпасовал в штрафную на Леандро Троссарда, который продвинулся вперед и пробил точно в верхний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 Голы: 0:1 Льюис Данк (16'), 1:1 Че Адамс (27'), 1:2 Леандро Троссард (56') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Dan N'Lundulu, 87'), Такуми Минамино (Нейтан Редмонд, 65'), Ибраима Диало, Че Адамс, Нейтан Телла (Мусса Дженепо, 68') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Льюис Данк, Дэниел Бёрн (Анди Зачири, 46'), Йоэл Велтман, Ив Биссума, Леандро Троссард (Якуб Модер, 86'), Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Дэви Проппер, 77')

В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 14-е место (33 очка), а «Брайтон» — 16-е (29 очков).