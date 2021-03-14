«Кальяри» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

Гости открыли счет уже на 10-й минуте. Куадрадо навесил с углового с правого фланга в центр на линию вратарской «Кальяри», откуда Криштиану Роналду ударом головой отправил мяч точно в цель.
На 25-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — после передачи с фланга Роналду был первым на мяче в чужой штрафной и был сбит Краньо.
Сам Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот, оформив дубль.
А на 32-й минуте Кьеза исполнил классную передачу с левого фланга атаки на правый край штрафной «Кальяри», откуда Роналду прицельно пробил в дальний угол ворот Краньо.
Хозяева отквитали один мяч на 61-й минуте. Цаппа прошел вперед по правому флангу атаки и здорово прострелил в центр штрафной «Юве», откуда Джованни Симеоне ударом в касание отправил мяч точно в цель.
Команда Андреа Пирло с 55 очками продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с 22 очками идет 17-м.