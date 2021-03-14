«Кальяри» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

Туринскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет уже на 10-й минуте. Куадрадо навесил с углового с правого фланга в центр на линию вратарской «Кальяри», откуда Криштиану Роналду ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 25-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — после передачи с фланга Роналду был первым на мяче в чужой штрафной и был сбит Краньо.

Сам Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот, оформив дубль.

А на 32-й минуте Кьеза исполнил классную передачу с левого фланга атаки на правый край штрафной «Кальяри», откуда Роналду прицельно пробил в дальний угол ворот Краньо.

Хозяева отквитали один мяч на 61-й минуте. Цаппа прошел вперед по правому флангу атаки и здорово прострелил в центр штрафной «Юве», откуда Джованни Симеоне ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Ювентус 1:3 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (10'), 0:2 Криштиану Роналду (пенальти) (25'), 0:3 Криштиану Роналду (32'), 1:3 Джованни Симеоне (61') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Лука Чеппители (Рагнар Клаван, 69'), Даниэле Ругани (Гастон Перейро, 83'), Раджа Найнгголан, Рэзван Марин, Наитан Нандес, Габриэле Цаппа (Квадво Асамоа, 69'), Альфред Дункан (Алессандро Дейола, 83'), Джованни Симеоне (Альберто Черри, 82'), Жоао Педро Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини (Леонардо Бонуччи, 70'), Маттейс де Лигт, Алекс Сандро (Федерико Бернардески, 34'), Хуан Куадрадо (Джанлука Фработта, 83'), Данило, Федерико Кьеза (Артур, 83'), Адриен Рабьо, Деян Кулушевски, Криштиану Роналду, Альваро Мората (Уэстон Маккенни, 70') Предупреждения: Криштиану Роналду (14'), Хуан Куадрадо (18')

Команда Андреа Пирло с 55 очками продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с 22 очками идет 17-м.