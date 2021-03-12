«Тоттенхэм» — «Динамо» З: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийв домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл загребскоесо счетом 2:0.

Дублем в этом поединке отметился Гарри Кейн. На 25-й минуте англичанин получив мяч на подборе в штрафной и пробил низом в левый угол ворот, открыв счет в матче. На 70-й минуте он расстрелял ворота хорватов с близкой дистанции — 2:0.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Тоттенхэм — Динамо З 2:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (25'), 2:0 Гарри Кейн (70') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин (Стивен Бергвейн, 65'), Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 64'), Мусса Сиссоко, Деле Алли (Лукас Моура, 64'), Тангай Н'Домбеле (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 72'), Гарри Кейн (Винисиус, 84') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Марин Леовац, Кевин Теофиль-Катерин, Ариян Адеми (Бартол Франьич, 90'), Ловро Майер (Лирим Кастрати, 64'), Лука Иванушец, Кристиян Якич, Бруно Петкович (Марио Гавранович, 78'), Мислав Оршич (Ияйи Белив Атимвен, 64') Предупреждения: Эрик Дайер (45'), Ариян Адеми (68'), Лука Иванушец (77'), Давинсон Санчес (79'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (86'), Стефан Ристовски (88')

Ответный матч состоится 18 марта в Загребе (Хорватия).