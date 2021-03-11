Рома — Шахтёр Д. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

Составы команд:
«Рома»: Пау Лопес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес, Гонсало Вильяр, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Генрих Мхитарян.
«Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Николай Матвиенко, Исмаили, Vitao, Марлос, Алан Патрик, Майкон Барберан, Тайсон, Жуниор Мораес, Тете.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Рома» — «Шахтёр Д» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Рома» со счетом 1:0.
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