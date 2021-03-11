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    Рома — Шахтёр Д. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

    «Рома» — «Шахтёр Д». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Рома Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Рома» — «Шахтёр Д».

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    Составы команд:

    «Рома»: Пау Лопес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес, Гонсало Вильяр, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Генрих Мхитарян.

    «Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Николай Матвиенко, Исмаили, Vitao, Марлос, Алан Патрик, Майкон Барберан, Тайсон, Жуниор Мораес, Тете.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Рома» — «Шахтёр Д» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 3.00.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Рома» со счетом 1:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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