«Вест Хэм» — «Лидс»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти — Люк Эйлинг нарушил правила в своей штрафной.

Джесси Лингард с «точки» пробил в руки голкиперу, но первым успел на добивание и сам же исправил оплошность.

А на 28-й минуте Крессуэлл навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Доусон сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Лидс 2:0 Голы: 1:0 Джесси Лингард (21'), 2:0 Крэйг Доусон (28') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Саид Бенрахма (Джаррод Боуэн, 73'), Джесси Лингард (Бенджамин Джонсон, 87'), Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Тайлер Робертс (Родриго, 60'), Элдер Кошта (Джек Харрисон, 46'), Рафаэл Диас, Калвин Филлипс, Матеуш Клих (Эгзиян Алиоски, 46'), Патрик Бэмфорд Предупреждения: Калвин Филлипс (49'), Джесси Лингард (79')

«Вест Хэм» после этой победы поднялся на пятое место в таблице АПЛ. «Лидс» занимает 11-ю строчку.