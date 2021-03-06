«Удинезе» — «Сассуоло»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрамгент матча Фото: twitter.com/Udinese_1896

Счет в матче на 42- й минуте открыл испанский нападающий Фернандо Льоренте.

А в компенсированное время аргентинский хавбек Роберто Перейра снял все вопросы о победителе.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Сассуоло 2:0 Голы: 1:0 Фернандо Льоренте (42'), 2:0 Роберто Перейра (90') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци (Родриго Бекао, 86'), Брам Нуйтинк, Себастьен Де Майо, Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 73'), Роберто Перейра, Фернандо Льоренте (Илия Несторовски, 86') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Кан Айхан (Грегоре Дефрель, 65'), Джанмарко Феррари, Максим Лопес (Педро Обьянг, 78'), Йереми Тольян, Мануэль Локателли, Гиоргос Кирьякопулос, Джакомо Распадори (Франческо Капуто, 46'), Хамед Траоре (Филип Джуричич, 46'), Доменико Берарди Предупреждения: Родриго Де Пауль (52'), Мануэль Локателли (83')

«Удинезе» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» располагается на девятой строчке.