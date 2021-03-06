ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунРПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», «Спартак» примет «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом»
  • 15:54
    • Гол и ассист Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом»
  • 18:37
    • Чепчугов хочет работать тренером в ЦСКА
  • 18:25
    • «Ротор» и «Химки» победителя не определили
  • 17:35
    • Кокорин выбыл из строя из-за травмы
  • 17:21
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли»
    Все новости спорта

    «Ротор» и «Химки» победителя не определили

    «Ротор» — «Химки»: счет матча 0:0

    Футбол РПЛ Футбол России Ротор Химки Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Ротор» сыграл вничью с «Химками» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент перед матчем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент перед матчем

    Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 0:0.

    Во второй половине первого тайма активнее были хозяева, которые не реализовали несколько убойных моментов.

    После перерыва активнее уже заиграла подмосковная команда, но ей тоже не удалось распечатать ворота соперника.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — Химки 0:0
    Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Седрик Гогуа Куаме, Дмитрий Шомко, Nikolay Kipiani (Flamarion, 73'), Иван Маевский, Евгений Песегов (Камиль Муллин, 69'), Илья Жигулёв (Олег Игоревич Алейник, 83'), Зурико Давиташвили, Андрес Понсе Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков, Илья Камышев, Павел Могилевец, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов Предупреждения: Евгений Песегов (30'), Андрес Понсе (51'), Седрик Гогуа Куаме (88'), Иван Маевский (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Ротор» занимает 13-е место (18 очков), а «Химки» — десятое (29 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова поставит «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • «Ювентус» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ростов» и «Сочи» порадуют результативной игрой?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.32
  • Экcпресс дня 6 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры