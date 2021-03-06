«Ротор» — «Химки»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 0:0.

Во второй половине первого тайма активнее были хозяева, которые не реализовали несколько убойных моментов.

После перерыва активнее уже заиграла подмосковная команда, но ей тоже не удалось распечатать ворота соперника.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Химки 0:0 Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Седрик Гогуа Куаме, Дмитрий Шомко, Nikolay Kipiani (Flamarion, 73'), Иван Маевский, Евгений Песегов (Камиль Муллин, 69'), Илья Жигулёв (Олег Игоревич Алейник, 83'), Зурико Давиташвили, Андрес Понсе Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков, Илья Камышев, Павел Могилевец, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов Предупреждения: Евгений Песегов (30'), Андрес Понсе (51'), Седрик Гогуа Куаме (88'), Иван Маевский (90')

В турнирной таблице РПЛ «Ротор» занимает 13-е место (18 очков), а «Химки» — десятое (29 очков).