ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий РозановБольше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
  • 23:20
    • «Шеффилд» удержал победу над «Астон Виллой», «Лестер» и «Бёрнли» поделили очки
  • 22:39
    • Гол Мерфи принес победу «Ак Барсу» на старте серии с «Торпедо»
  • 22:24
    • ЦСКА одолел «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова
  • 22:02
    • Шайба Осипова принесла «Локо» победу над «Йокеритом»
  • 19:29
    • Стали известны пары 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    «Шеффилд» удержал победу над «Астон Виллой», «Лестер» и «Бёрнли» поделили очки

    Футбол АПЛ Футбол Англии Шеффилд Юнайтед Бернли Астон Вилла Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Лестер» на выезде сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1.

    «Лестер» — «Бернли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер» — «Бернли»

    Хозяева открыли счет на 4-й минуте после удара Матея Выдры. На 34-й минуте «Лестер» сравнял счет благодаря голу Келечи Ихеаначо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Лестер 1:1
    Голы: 1:0 Матей Выдра (4'), 1:1 Келечи Ихеаначо (34') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 90') Лестер: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Вильфред Ндиди, Юри Тилеманс, Хамза Чодури (Sidnei Tavares, 77'), Рикарду Перейра, Нампалис Менди (Весли Фофана, 66'), Тимоти Кастань, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Марк Олбрайтон, 67') Предупреждения: Весли Фофана (79'), Рикарду Перейра (90')

    «Лестер» занимает 3-ю строчку в таблице АПЛ с 50 очками и уступает «МЮ» по дополнительным показателям. «Бёрнли» — 15-й с 29 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    В другом матче тура «Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче в свой актив записал на 30-й минуте нападающий Дэвид Макголдрик.

    На 57-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве: был удален Фид Джагелка.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла 1:0
    Гол: 1:0 Дэвид Макголдрик (30') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Фил Джагелка, Этан Ампаду, Кин Брайан, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Дэвид Макголдрик (Бен Осборн, 73'), Риан Брустер (Оливер Бёрк, 60') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Ахмед Эль-Мухамади, Джон МакГинн, Марвелоуз Накамба (Росс Баркли, 68'), Джейкоб Рэмси (Морган Сансон, 68'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Кинан Дэвис, 81'), Анвар Эль-Гази Предупреждение: Дэвид Макголдрик (45') Удаление: Фил Джагелка (57')

    «Шеффилд Юнайтед» остается на последнем месте в таблице с 14 очками. «Астон Вилла» на 9-м месте, имея в активе 39 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли оборона «Севильи» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ продлит черную полосу «Бордо»
  • «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Сможет ли «МЮ» обыграть «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аталанта — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры