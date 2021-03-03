«Шеффилд» удержал победу над «Астон Виллой», «Лестер» и «Бёрнли» поделили очки

В матче 29-го тура Английской премьер-лигина выезде сыграл вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет на 4-й минуте после удара Матея Выдры. На 34-й минуте «Лестер» сравнял счет благодаря голу Келечи Ихеаначо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Лестер 1:1 Голы: 1:0 Матей Выдра (4'), 1:1 Келечи Ихеаначо (34') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 90') Лестер: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Вильфред Ндиди, Юри Тилеманс, Хамза Чодури (Sidnei Tavares, 77'), Рикарду Перейра, Нампалис Менди (Весли Фофана, 66'), Тимоти Кастань, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Марк Олбрайтон, 67') Предупреждения: Весли Фофана (79'), Рикарду Перейра (90')

«Лестер» занимает 3-ю строчку в таблице АПЛ с 50 очками и уступает «МЮ» по дополнительным показателям. «Бёрнли» — 15-й с 29 очками.

Календарь и таблица АПЛ

В другом матче тура «Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче в свой актив записал на 30-й минуте нападающий Дэвид Макголдрик.

На 57-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве: был удален Фид Джагелка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла 1:0 Гол: 1:0 Дэвид Макголдрик (30') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Фил Джагелка, Этан Ампаду, Кин Брайан, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Дэвид Макголдрик (Бен Осборн, 73'), Риан Брустер (Оливер Бёрк, 60') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Ахмед Эль-Мухамади, Джон МакГинн, Марвелоуз Накамба (Росс Баркли, 68'), Джейкоб Рэмси (Морган Сансон, 68'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Кинан Дэвис, 81'), Анвар Эль-Гази Предупреждение: Дэвид Макголдрик (45') Удаление: Фил Джагелка (57')

«Шеффилд Юнайтед» остается на последнем месте в таблице с 14 очками. «Астон Вилла» на 9-м месте, имея в активе 39 очков.