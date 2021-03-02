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    Защитник «Вулверхэмптона» хочет играть за сборную Украины

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    Английский защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен высказал желание выступать за сборную Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

    Макс Килмен
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    Макс Килмен

    «Защитник Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть для этого возможности — его мать украинка. Килман является основным в "Вулверхэмптоне". Когда в детстве он часто был в Киеве и изъявил желание играть за "сине-желтых".

    Насколько мне известно, сейчас существует определенный контакт между Килманом и УАФ. Было бы интересно услышать Андрея Шевченко, насколько он заинтересован. Уже 5 марта Шевченко должен объявить список игроков на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022. Интересно, будет ли там Килман. Считаю, что это хорошее усиление для сборной», — рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

    В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков в футболке «волков», в которых он сделал два ассиста.

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