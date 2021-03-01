«Ливерпуль» забил 7000 голов в истории чемпионатов Англии

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Автором одного гола стал полузащитник Кертис Джонс, также в свои ворота мяч срезал защитник «Шеффилда» Кин Брайан после удара Роберто Фирмино.

Второй гол стал для «Ливерпуля» 7000-м в матчах высшего английского дивизиона, сообщает Opta. Больше в истории забил только «Эвертон» — 7108.

«Ливерпуль» дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Англии в сезоне-1894/95. «Красные» 19 раз стали чемпионами, больше английский чемпионат выигрывал только «Манчестер Юнайтед» (20 раз).