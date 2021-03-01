ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» еще может спасти сезон — считают медиаПока «Арсенал» возрождается, «Лестер» увядает
  • 00:12
    • Автогол помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд»
  • 01:09
    • «Марсель» в большинстве не справился с «Лионом»
  • 00:57
    • «Атлетико» на выезде победил «Вильярреал»
  • 00:36
    • «Милан» в гостях победил «Рому»
  • 21:31
    • «Челси» и «МЮ» голов не забили
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» забил 7000 голов в истории чемпионатов Англии

    Футбол Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

    «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ливерпуль»

    Автором одного гола стал полузащитник Кертис Джонс, также в свои ворота мяч срезал защитник «Шеффилда» Кин Брайан после удара Роберто Фирмино.

    Второй гол стал для «Ливерпуля» 7000-м в матчах высшего английского дивизиона, сообщает Opta. Больше в истории забил только «Эвертон» — 7108.

    «Ливерпуль» дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Англии в сезоне-1894/95. «Красные» 19 раз стали чемпионами, больше английский чемпионат выигрывал только «Манчестер Юнайтед» (20 раз).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде не будет результативного поединка?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Эвертон» продлит ужасную серию «Саутгемптона» в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Кузнецова стартует в Дохе с победы над Азаренко?
  • Кузнецова — Азаренко. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Рединг — Блэкберн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры