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    Матвеев: Разочарован, мы должны были выигрывать такой матч с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат выездного матча с «Краснодаром» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

    Юрий Матвеев
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    Юрий Матвеев

    «Первые минуты, к сожалению, провалили, но так и предполагали, что будет сложно входить после столь длинной паузы — сразу боевой ритм, тем более против "Краснодара", поэтому здесь не все получалось.

    Затем, конечно, удаление сыграло свою роль, и стали инициативой владеть, и мяч контролировать, угрозы, моменты, такая многособытийная игра получилась.

    И красная карточка была, достаточно много моментов. Думаю, болельщики ушли довольными.

    В перерыве я говорил, что нужно забрать мяч, правильно располагаться на поле, как можно быстрее этот мяч из зоны в зону перемещать, чтобы растянуть соперника по всей ширине поля, создавать моменты и забивать.

    Не нужно было торопиться, но играть надо было очень быстро, чтобы этот мяч у нас быстро ходил. Задача была именно такой.

    Что я чувствовал после финального свистка? У меня разочарование. Такие матчи команда должна выигрывать.

    К сожалению, у нас это десятая ничья. Много матчей было, где мы должны были одерживать победу. К сожалению, чего-то не хватает», — сказал Матвеев в эфире канала «Матч Премьер».

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