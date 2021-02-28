Матвеев: Разочарован, мы должны были выигрывать такой матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Урала»прокомментировал результат выездного матча с(2:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

«Первые минуты, к сожалению, провалили, но так и предполагали, что будет сложно входить после столь длинной паузы — сразу боевой ритм, тем более против "Краснодара", поэтому здесь не все получалось.

Затем, конечно, удаление сыграло свою роль, и стали инициативой владеть, и мяч контролировать, угрозы, моменты, такая многособытийная игра получилась.

И красная карточка была, достаточно много моментов. Думаю, болельщики ушли довольными.

В перерыве я говорил, что нужно забрать мяч, правильно располагаться на поле, как можно быстрее этот мяч из зоны в зону перемещать, чтобы растянуть соперника по всей ширине поля, создавать моменты и забивать.

Не нужно было торопиться, но играть надо было очень быстро, чтобы этот мяч у нас быстро ходил. Задача была именно такой.

Что я чувствовал после финального свистка? У меня разочарование. Такие матчи команда должна выигрывать.

К сожалению, у нас это десятая ничья. Много матчей было, где мы должны были одерживать победу. К сожалению, чего-то не хватает», — сказал Матвеев в эфире канала «Матч Премьер».