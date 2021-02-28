«Краснодар» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына матч 20-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Сорокин, Кайо, Чернов, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Ари, Сулейманов.

Запасные: Городов, Бабурин, Мартынович, Битоло, Камболов, Уткин, Вилена, Кабелла, Марков, Вандерсон.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребяняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.53, на успех «Урала» — 8.25, на ничью — 4.94. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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