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    Ари и Погребняк — в стартовых составах на матч «Краснодар» — «Урал»

    «Краснодар» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Краснодара» и «Урала» на матч 20-го тура РПЛ.

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    Ари

    «Краснодар»: Агкацев, Смольников, Сорокин, Кайо, Чернов, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Ари, Сулейманов.

    Запасные: Городов, Бабурин, Мартынович, Битоло, Камболов, Уткин, Вилена, Кабелла, Марков, Вандерсон.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребяняк.

    Запасные: Коновалов, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.53, на успех «Урала» — 8.25, на ничью — 4.94. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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