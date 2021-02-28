В матче 20 тура российской Премьер-лиги «Краснодар» встретится с «Уралом» на своем одноименном стадионе. Игра состоится 28 февраля в 19:00 мск. «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

К этой игре «Краснодар» подходит с серией из трех поражений. После перерыва подопечные Мусаева никак не могут найти свою игру. Два поражения в 1/16 Лиги Европы стоили команде евровесны — 2:3 и 0:1 от «Динамо» Загреб.

Кроме того, «Быки» вылетели из Кубка России, проиграв «Сочи» со счетом 1:2. Что касается РПЛ, то перед паузой хозяева закончили на хорошей ноте — 3 матча без поражений. «Черно-зеленые» разгромили «Ротор» 5:0, «Локомотив» 5:0 и обыграли «Уфу» 1:0.

В таблице Премьер-лиги «Краснодар» занимает 7 место. В активе команды Мурада Мусаева 30 очков.

Все прогнозы на РПЛ

В лазарете у клуба Кристиан Рамирес, Дмитрий Стоцкий, Даниил Уткин и Матвей Сафонов.

«Урал»

Гости еще не вошли во вторую часть сезона. Их игра в Кубке России с «Уфой» была перенесена, поэтому для них это будет первая встреча после паузы.

15 февраля «Урал» сыграл вничью в контрольном матче с «Рубином» (0:0). До этого команда выиграла 3 товарищеских поединка подряд.

До перерыва в РПЛ «Шмели» сыграли вничью с «Тамбовом» 1:1 и ЦСКА 2:2, а также проиграли «Зениту» 1:5. Итого, в таблице РПЛ «Урал» занимает 12 место с 21 баллом на счету.

Отметим, что «Урал» не смог победить в четырех последних выездных матчах сезона.

Прогноз и ставка

Победа «Краснодара» котируется с коэффициентом 1.47, а на победу «Урала» в этом матче дают 7.10. Ничья оценена коэффициентом 4.70.

«Краснодар» провалил выступление в еврокубках и вылетел из Кубка России. Тем не менее это должно было привести команду в чувство после возобновления сезона. Теперь «Быкам» нужно сосредоточиться лишь на РПЛ.

Мы предлагаем поставить на победу «Краснодара», причем сухую. Команда Мусаева понимает, что ей нужны 3 очка, при этом 4 прошлых поединка в РПЛ она выигрывала без потерь. «Урал» же не смог забить «Рубину» и для него это лишь первая официальная игра после паузы. Коэффициент составляет 2.30.