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    Агент Антона Миранчука рассказал о травме игрока

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    Агент Вадим Шпинев, представляющий полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил, что футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов.

    Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача — чтобы игрок полностью восстановился.

    Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

    В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел 24 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

    В ближайшем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 (мск).

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