Агент Антона Миранчука рассказал о травме игрока

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов.
Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача — чтобы игрок полностью восстановился.
Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».
В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел 24 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
В ближайшем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 (мск).