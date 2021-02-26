Агент Антона Миранчука рассказал о травме игрока

Агент, представляющий полузащитника «Локомотива», сообщил, что футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов.

Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача — чтобы игрок полностью восстановился.

Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел 24 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

В ближайшем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 (мск).