«Динамо» З — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

Загребскоеодержало домашнюю победу над(1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 31-й минуте провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Оршича, а тот чётко пробил низом мимо Агкацева под правую штангу.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Динамо З — Краснодар 1:0 Гол: 1:0 Мислав Оршич (31') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Йошко Гвардиол, Ариян Адеми, Ловро Майер (Josip Misic, 69'), Лука Иванушец (Ияйи Белив Атимвен, 83'), Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович (Марио Гавранович, 87') Краснодар: Станислав Агкацев, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 70'), Юрий Газинский (Ари, 70'), Тонни Триндаде Вильена (Кристофер Ольссон, 60'), Вандерсон, Алексей Ионов, Виктор Классон Предупреждения: Тонни Триндаде Вильена (42'), Ловро Майер (60')

Первый матч закончился победой «Динамо» со счетом 3:2, по сумме двух матчей загребский клуб вышел в 1/8 финала.