ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал пятую победу подряд«Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • 00:49
    • «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе и покинул Лигу Европы
  • 22:50
    • Дубль Обамеянга вывел «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 01:00
    • «МЮ» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
  • 00:53
    • «Рома» второй раз обыграла «Брагу» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
  • 00:50
    • «Милану» хватило еще одной ничьей для выхода в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе и покинул Лигу Европы

    «Динамо» З — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Лига Европы Краснодар Футбол России Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Загребское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 31-й минуте провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Оршича, а тот чётко пробил низом мимо Агкацева под правую штангу.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Динамо З — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Мислав Оршич (31') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Йошко Гвардиол, Ариян Адеми, Ловро Майер (Josip Misic, 69'), Лука Иванушец (Ияйи Белив Атимвен, 83'), Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович (Марио Гавранович, 87') Краснодар: Станислав Агкацев, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 70'), Юрий Газинский (Ари, 70'), Тонни Триндаде Вильена (Кристофер Ольссон, 60'), Вандерсон, Алексей Ионов, Виктор Классон Предупреждения: Тонни Триндаде Вильена (42'), Ловро Майер (60')

    Первый матч закончился победой «Динамо» со счетом 3:2, по сумме двух матчей загребский клуб вышел в 1/8 финала.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Волгоградцы «всухую» одолеют кризисных тамбовцев?
  • «Тамбов» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Левантийцы с басками начнут матч результативно?
  • «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Айнтрахт» продлит победную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Алания — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры