«Брюгге» — «Динамо» Киев: счет матча 0:1, обзор гола

Киевскоеодержало победу надв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Бельгии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Ключевой эпизод случился на 83-й минуте — Жерсон Родригеш сделал заброс в чужую штрафную, Виктор Цыганков прострелил от лицевой, а Виталий Буяльский в одно касание направил мяч под перекладину чужих ворот.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Брюгге — Динамо К 0:1 Гол: 0:1 Виталий Буяльский (83') Брюгге: Симон Миньоле, Одилон Коссуну, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдуард Соболь (Maxim De Cuyper, 84'), Эдер Баланта, Набиль Дирар, Руд Вормер, Thomas Van Den Keybus (Игнасе ван дер Бремпт, 46'), Бас Дост (Юссуф Баджи, 57') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 77'), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко, 67'), Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 86'), Виктор Цыганков, Жерсон Родригес, Артём Беседин Предупреждения: Thomas Van Den Keybus (19'), Артём Беседин (49'), Илья Забарный (53')

В Киеве команды сыграли вничью 1:1, поэтому по сумме двух встреч победа осталась за «Динамо».