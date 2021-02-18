Славия П — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Славия П»: Ондржей Коларж, Александр Хартманн Бах, David Zima, Ондржей Кудела, Ян Борил, Tomas Holes, Николае Станчу, Петер Оладейи Олайинка, Abdallah Sima, Лукаш Провод, Jan Kuchta.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Люк Томас, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди.
Календарь и таблица Лиги Европы
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия П» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.
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Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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