«Славия» П сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Славия» П — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» П

«Славия» П в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Пражане лидируют в чемпионате Чехии, и явно не планируют это самое лидерство уступать.

В последнем своем матче «Славия» П выиграла. Дома лидер легко переиграл «Пардубице» (3:0).

Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате у пражан весьма комфортный — 10 очков. Причем таковым являются их земляки из «Спарты».

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«Славия» в своем чемпионате не имеет себе равных, а вот в еврокубках дела обстоят сложнее. Вот и в противостоянии с англичанами команде вряд ли светит проход в следующий раунд.

«Лестер»

«Лестер» в минувшем туре АПЛ добыл важнейшую викторию. «Лисы» уверенно переиграли действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» (3:1).

Сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ с 46 очками в активе. Правда, в атаке «Лестер» не смотрится слишком уж мощно — всего 42 забитых мяча в 24 матчах.

Нынешний сезон для команды проходит вполне удачно. В чемпионате Англии есть реальный шанс побороться если не за чемпионство, то хотя бы за вторую позицию.

Ко всему прочему, «лисы» выиграли в последних двух матчах. Так что настроение перед битвой с чехами у них более чем прекрасное.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.14, на ничью за 3.60, а на «Славию» П — за 3.54

«Славия» весьма неплохо атакует, но хватит ли этого для успеха в матче с «Лестером»?!

«Лестер» сейчас находится в отличной форме, и явно постарается сделать задел перед ответной встречей.

Обе команды будут искать счастья у ворот друг друга, и, вероятно, сумеют забить хотя бы по разу. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.83