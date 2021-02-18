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    Чехи с «лисами» устроят голевой обмен?

    «Славия» П — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, ЛЕ, 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» П — «Лестер»
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    Харви Барнс
    «Славия» П сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Славия» П — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:55 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Славия» П

    «Славия» П в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Пражане лидируют в чемпионате Чехии, и явно не планируют это самое лидерство уступать.

    В последнем своем матче «Славия» П выиграла. Дома лидер легко переиграл «Пардубице» (3:0).

    Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате у пражан весьма комфортный — 10 очков. Причем таковым являются их земляки из «Спарты».

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    «Славия» в своем чемпионате не имеет себе равных, а вот в еврокубках дела обстоят сложнее. Вот и в противостоянии с англичанами команде вряд ли светит проход в следующий раунд.

    «Лестер»

    «Лестер» в минувшем туре АПЛ добыл важнейшую викторию. «Лисы» уверенно переиграли действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» (3:1).

    Сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ с 46 очками в активе. Правда, в атаке «Лестер» не смотрится слишком уж мощно — всего 42 забитых мяча в 24 матчах.

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    • Нынешний сезон для команды проходит вполне удачно. В чемпионате Англии есть реальный шанс побороться если не за чемпионство, то хотя бы за вторую позицию.

    Ко всему прочему, «лисы» выиграли в последних двух матчах. Так что настроение перед битвой с чехами у них более чем прекрасное.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.14, на ничью за 3.60, а на «Славию» П — за 3.54

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    «Славия» весьма неплохо атакует, но хватит ли этого для успеха в матче с «Лестером»?!

    «Лестер» сейчас находится в отличной форме, и явно постарается сделать задел перед ответной встречей.

    Обе команды будут искать счастья у ворот друг друга, и, вероятно, сумеют забить хотя бы по разу. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.83

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