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    «Краснодар» — фаворит в противостоянии с загребским «Динамо», считает Мостовой

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча «Краснодара» с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Краснодар был на сборах, готовился. Я видел одну игру против "Локомотива", где "Краснодар" проиграл со счетом 0:4. Вроде бы играли основной, но проиграли с таким счетом полурезервному "Локо". Может, была подготовка нагрузки к игре с "Динамо".

    В какой-то мере "Краснодар" должен быть фаворитом, все-таки первая домашняя игра, погода должна быть нормальной, футболисты свежие.

    Вообще, в эти два дня еврокубков из четырех противостояний — три фаворита бездарно проиграли: "Барселона", "Севилья", "Ювентус". Конечно, в период пандемии все накладывается друг на друга.

    В основе постоянно играет Берг, Ари и в том году много травмировался. А вот Рамирес — основной левый защитник. Вообще, курс в клубе на свою молодежь, а смотришь, девять иностранцев в составе. Но в свежести "Краснодар" должен иметь преимущество», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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