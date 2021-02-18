Краснодар — Динамо З. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Краснодар»: Евгений Городов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла, Кристофер Ольссон, Тонни Триндаде Вильена, Виктор Классон, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Josko Gvardiol, Ариян Адеми, Lovro Majer, Лука Иванушец, Kristijan Jakic, Мислав Оршич, Бруно Петкович.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо З». Коэффициент ставки — 1.65.

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