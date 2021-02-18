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    «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы

    «Краснодар» — «Динамо» З: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Лига Европы Краснодар Футбол России Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Загребское «Динамо» одержало гостевую победу над «Краснодаром» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 15-й минуте открыли хорваты. Иванушец на скорости правым краем прорвался в штрафную хозяев и пробил низом — Городов в прыжке потащил.

    Не смогли краснодарцы отбиться за штрафную, мяч вернулся во вратарскую, где Петкович в борьбе с вратарём головой пробил точно в цель.

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    На 28-й минуте «быки» отыгрались. Чернов на левом фланге обыграл защитника, передачу выполнить не сумел, но на подхвате сработал Классон, переправивший подачу на дальнюю штангу и заставивший хорватскую оборону смахнуть мяч прямо на ногу Берга, который уже с лёта пробил под перекладину.

    На 54-й минуте «Динамо» вновь повело. Последовала подача от угла поля на дальнюю штангу, Городов ошибся на выходе, позволив Петковичу в касание направить мяч в ворота «Краснодара».

    Хозяева сравняли счет на 69-й минуте. Кабелла сделал передачу в лицевую на Берга, тот низом своевременно выкатил в центр штрафной на Классона, который в касание направил мяч в сетку ворот.

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    Вновь загребский клуб повел на 75-й минуте. Петкович на дриблинге дошёл до штрафной, отыграл на Иванушеца, тот уже скинул мяч Атимвену, который в касание низом поразил ближний угол ворот.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Краснодар — Динамо З 2:3
    Голы: 0:1 Бруно Петкович (15'), 1:1 Маркус Берг (28'), 1:2 Бруно Петкович (54'), 2:2 Виктор Классон (70'), 2:3 Ияйи Белив Атимвен (75') Краснодар: Евгений Городов, Александр Мартынович, Евгений Чернов (Алексей Ионов, 80'), Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла, Кристофер Ольссон (Юрий Газинский, 62'), Тонни Триндаде Вильена, Виктор Классон, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов (Вандерсон, 46') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Josko Gvardiol, Ариян Адеми, Lovro Majer (Ияйи Белив Атимвен, 63'), Лука Иванушец (Bartol Franjic, 78'), Kristijan Jakic, Мислав Оршич (Josip Misic, 90'), Бруно Петкович Предупреждение: Bartol Franjic (90')

    Ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе.

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