«Краснодар» — «Динамо» З: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 15-й минуте открыли хорваты. Иванушец на скорости правым краем прорвался в штрафную хозяев и пробил низом — Городов в прыжке потащил.
Не смогли краснодарцы отбиться за штрафную, мяч вернулся во вратарскую, где Петкович в борьбе с вратарём головой пробил точно в цель.
Календарь и таблица Лиги Европы
На 28-й минуте «быки» отыгрались. Чернов на левом фланге обыграл защитника, передачу выполнить не сумел, но на подхвате сработал Классон, переправивший подачу на дальнюю штангу и заставивший хорватскую оборону смахнуть мяч прямо на ногу Берга, который уже с лёта пробил под перекладину.
На 54-й минуте «Динамо» вновь повело. Последовала подача от угла поля на дальнюю штангу, Городов ошибся на выходе, позволив Петковичу в касание направить мяч в ворота «Краснодара».
Хозяева сравняли счет на 69-й минуте. Кабелла сделал передачу в лицевую на Берга, тот низом своевременно выкатил в центр штрафной на Классона, который в касание направил мяч в сетку ворот.
Вновь загребский клуб повел на 75-й минуте. Петкович на дриблинге дошёл до штрафной, отыграл на Иванушеца, тот уже скинул мяч Атимвену, который в касание низом поразил ближний угол ворот.
Ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе.