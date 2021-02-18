«Динамо» Киев — «Брюгге»: счет матча 1:1, обзор голов

Киевскоесыграло вничью св первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 62-й минуте, когда Виталий Буяльский закрутил мяч в дальний верхний угол после передачи Виталия Миколенко.

Гости отыгрались спустя пять минут благодаря голу Брандона Мехеле, который точно пробил головой после подачи с углового.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Динамо К — Брюгге 1:1 Голы: 1:0 Виталий Буяльский (62'), 1:1 Брандон Мехеле (67') Динамо К: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 81'), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 73'), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 72'), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Артём Беседин (Владислав Супряга, 81') Брюгге: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдер Баланта, Набиль Дирар (Ignace Van Der Brempt, 70'), Давид Окереке (Youssouph Badji, 70'), Руд Вормер, Charles De Ketelaere, Бас Дост (Maxim De Cuyper, 90') Предупреждения: Николай Шапаренко (28'), Федерико Рикка (32'), Виталий Миколенко (90')

Ответная игра пройдет в Бельгии 25 февраля.