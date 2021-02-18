ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан КарацевAustralian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев уступил Джоковичу
  • 19:52
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»
  • 20:00
    • Киевское «Динамо» и «Брюгге» обменялись голами
  • 19:27
    • «Салават Юлаев» вырвал у «Ак Барса» победу в «зеленом дерби»
  • 18:04
    • Франция выиграла синглмикст на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я
  • 13:46
    • Джокович обыграл Карацева и прошел в финал Australian Open
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» и «Брюгге» обменялись голами

    «Динамо» Киев — «Брюгге»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Динамо Киев Футбол Украины Брюгге Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 62-й минуте, когда Виталий Буяльский закрутил мяч в дальний верхний угол после передачи Виталия Миколенко.

    Гости отыгрались спустя пять минут благодаря голу Брандона Мехеле, который точно пробил головой после подачи с углового.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Динамо К — Брюгге 1:1
    Голы: 1:0 Виталий Буяльский (62'), 1:1 Брандон Мехеле (67') Динамо К: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 81'), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 73'), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 72'), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Артём Беседин (Владислав Супряга, 81') Брюгге: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдер Баланта, Набиль Дирар (Ignace Van Der Brempt, 70'), Давид Окереке (Youssouph Badji, 70'), Руд Вормер, Charles De Ketelaere, Бас Дост (Maxim De Cuyper, 90') Предупреждения: Николай Шапаренко (28'), Федерико Рикка (32'), Виталий Миколенко (90')

    Ответная игра пройдет в Бельгии 25 февраля.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Краснодар» против гостей из Загреба?
  • «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сумеет ли «Милан» выиграть в Белграде?
  • «Црвена Звезда» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «МЮ» обыграет «Реал Сосьедад» на поле «Ювентуса»?
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 20:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры