Шапи: Матч будет тяжелым, но «Динамо» не сломает нас

Нападающий «Краснодара»поделился ожиданиями перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского

«Я думаю, будет тяжелая игра, "Динамо" — хорошая команда, постоянно прессингует. Интересный матч и для нас, и для них. Победит сильнейший, кто больше приложит усилий.

Я не знаю, как по ТВ, но мне главное, чтобы наш тренерский штаб видел, как я работаю, чтобы у меня не было травм.

Я не в самой лучшей форме, мне еще нужно набирать. Может, еще не та форма, какая была в августе. Но сейчас чувствую, что силы ко мне вернулись.

Болельщикам Загреба скажу, что мы играли с более сильными командами, чем Загреб. Я не считаю, что нас сломают.

Мы хорошо подготовились. Оставим максимум на поле, чтобы пройти "Динамо". Сломать он нас никак не сможет.

Какое-то дополнительное давление не чувствуем. Мы всегда стараемся играть независимо от того, сколько команд осталось. Постараемся пройти дальше.

На сборах мы провели хорошую работу, сможем сыграть все 90 минут в хорошем темпе», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — «Динамо» З состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).