Мусаев: Ни одной команде в Европе не было бы удобно играть против «Динамо»

Главный тренер «Краснодара»ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского

«Мы рады возобновлению сезона, рады, что Лига Европы возвращается в наш город. Ни одной команде в Европе не было бы удобно играть против "Динамо".

Довольны тем, как отработали на сборах. Может, не получили в полной мере того, что хотели по качеству, но мы удовлетворены, считаем, что был проделан хороший объем работы

Конечно, физическая форма имеет большое значение в современном футболе. Для России типичная история, когда команды в евровесну подходят немного в другом состоянии, чем соперники.

Ситуация не новая для всех клубов. Но мы проходили и раньше в другие раунды, для нас это не проблема. Надеюсь, разница в игровом тонусе не скажется.

Дисквалификация? В Англии мы переодевались не внутри стадиона. Возможно, мы немного опоздали, но я не дисквалифицирован на следующий матч, это условно.

Получил какой-то штраф. Мы делали это не сознательно, просто это организационный момент, были большие расстояния. Я буду завтра на бровке», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 20.55 по московскому времени.