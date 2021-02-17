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    Мусаев: Ни одной команде в Европе не было бы удобно играть против «Динамо»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Мы рады возобновлению сезона, рады, что Лига Европы возвращается в наш город. Ни одной команде в Европе не было бы удобно играть против "Динамо".

    Довольны тем, как отработали на сборах. Может, не получили в полной мере того, что хотели по качеству, но мы удовлетворены, считаем, что был проделан хороший объем работы

    Конечно, физическая форма имеет большое значение в современном футболе. Для России типичная история, когда команды в евровесну подходят немного в другом состоянии, чем соперники.

    Ситуация не новая для всех клубов. Но мы проходили и раньше в другие раунды, для нас это не проблема. Надеюсь, разница в игровом тонусе не скажется.

    Дисквалификация? В Англии мы переодевались не внутри стадиона. Возможно, мы немного опоздали, но я не дисквалифицирован на следующий матч, это условно.

    Получил какой-то штраф. Мы делали это не сознательно, просто это организационный момент, были большие расстояния. Я буду завтра на бровке», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Встреча состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 20.55 по московскому времени.

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