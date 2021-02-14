«Лилль» -« Брест»: счет матча 0:0

В матче 25-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с

Встреча на арене «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск завершилась без забитых мячей.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Брест 0:0 Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Шека (Ренату Саншеш, 71'), Луис Араужо (Timothy Weah, 61'), Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид (Исаак Лихаджи, 90'), Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 61') Брест: Себастьен Сибуа, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль, Кристоф Эрей, Жеан Лукас, Харис Белькебла, Поль Бастьен Лан, Франк Онора (Жереми ле Дуарон, 90'), Стив Мунье, Ромен Февр Предупреждения: Харис Белькебла (7'), Зеки Мехмет Челик (44'), Жонатан Бамба (75')

Хозяева набрали 55 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Франции. Гости с 31 очком находятся на 12-й строчке.

В следующем туре «Лилль» на выезде сыграет с «Лорьяном» 21 февраля, а «Брест» 19-го числа дома примет «Лион».