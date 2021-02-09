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    Понсе об уходе Кокорина в «Фиорентину»: Так и не понял, что это было

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    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе признался, что его удивил переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Эсекиэль Понсе
    Эсекиэль Понсе

    «Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: "Ребят, я уезжаю в 'Фиорентину'. Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно.

    Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А.

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    • Да, я хотел бы вернуться в Италию, почему нет? Было бы интересно снова себя проверить, учитывая, что с тех пор как я впервые приехал в 'Рому', то прилично вырос как игрок и набрался опыта", — приводит слова Понсе Sport24.

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