Понсе об уходе Кокорина в «Фиорентину»: Так и не понял, что это было

Нападающий «Спартака»признался, что его удивил переходв «Фиорентину».

«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: "Ребят, я уезжаю в 'Фиорентину'. Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно.

Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А.

Да, я хотел бы вернуться в Италию, почему нет? Было бы интересно снова себя проверить, учитывая, что с тех пор как я впервые приехал в 'Рому', то прилично вырос как игрок и набрался опыта", — приводит слова Понсе Sport24.