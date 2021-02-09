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    «Лидс» одержал победу над «Кристал Пэлас»

    «Лидс» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Лидс» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Кристал Пэлас» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 3-й минуте, когда Джек Харрисон получил передачу у штрафной, чуть продвинулся вперед и пробил, мяч после небольшого рикошета залетел под перекладину.

    На 52-й минуте «павлины» забили второй гол усилиями Патрика Бэмфорда, который удачно сыграл на добивании.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Кристал Пэлас 2:0
    Голы: 1:0 Джек Харрисон (3'), 2:0 Патрик Бэмфорд (52') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Pascal Struijk, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон, Калвин Филлипс (Джейми Шаклтон, 88'), Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Скотт Данн, Натаниэл Клайн, Гари Кэхилл, Tyrick Mitchell, Патрик ван Анхольт (Эндрос Таунсенд, 46'), Лука Миливоевич, Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд, Джордан Айю (Кристиан Бентеке, 76'), Jean-Philippe Mateta (Миши Батшуайи, 65') Предупреждения: Гари Кэхилл (37'), Лука Миливоевич (76')

    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает десятое место (32 очка), а «Кристал Пэлас» — 13-е (29 очков).

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