«Лидс» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги обыграл— 2:0.

Хозяева открыли счет на 3-й минуте, когда Джек Харрисон получил передачу у штрафной, чуть продвинулся вперед и пробил, мяч после небольшого рикошета залетел под перекладину.

На 52-й минуте «павлины» забили второй гол усилиями Патрика Бэмфорда, который удачно сыграл на добивании.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Кристал Пэлас 2:0 Голы: 1:0 Джек Харрисон (3'), 2:0 Патрик Бэмфорд (52') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Pascal Struijk, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон, Калвин Филлипс (Джейми Шаклтон, 88'), Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Скотт Данн, Натаниэл Клайн, Гари Кэхилл, Tyrick Mitchell, Патрик ван Анхольт (Эндрос Таунсенд, 46'), Лука Миливоевич, Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд, Джордан Айю (Кристиан Бентеке, 76'), Jean-Philippe Mateta (Миши Батшуайи, 65') Предупреждения: Гари Кэхилл (37'), Лука Миливоевич (76')

В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает десятое место (32 очка), а «Кристал Пэлас» — 13-е (29 очков).