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    «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

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    Московский «Спартак» продолжает переговоры с «Аяксом» по трансферу полузащитника Квинси Промеса, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    Как стало известно изданию, московский клуб намерен застраховать свою позицию на предмет возможного уголовного преследования игрока в Нидерландах.

    В связи с этим российская сторона предложила «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона, трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться на родину, а также трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока обяжут вернуться в Нидерланды.

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    • «Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. "Спартак" готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», — заявил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил шесть мячей.

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