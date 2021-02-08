«Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

Московский «Спартак» продолжает переговоры с «Аяксом» по трансферу полузащитника сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно изданию, московский клуб намерен застраховать свою позицию на предмет возможного уголовного преследования игрока в Нидерландах.

В связи с этим российская сторона предложила «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона, трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться на родину, а также трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока обяжут вернуться в Нидерланды.

«Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. "Спартак" готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», — заявил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил шесть мячей.