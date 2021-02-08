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    Мостовой: Головина рано называть царем

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3).

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    Головин в этой игре стал автором хет-трика и результативной передачи.

    «Все еще считаю, что Головина рано называть царем. Ему еще 24 года, вот 30 будет — можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него еще только запускается.

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    • Радостно, что наш российский футболист в "Монако" на ведущих ролях. Саша — молодец. Восстановился после травмы, начал выходить на замены, воспользовался шансом, а теперь снова в основе», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Отметим, что Мостовой в российском футболе известен под прозвищем «Царь».

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