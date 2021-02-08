Мостовой: Головина рано называть царем

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал игру полузащитника «Монако»в матче с «Нимом» (4:3).

Головин в этой игре стал автором хет-трика и результативной передачи.

«Все еще считаю, что Головина рано называть царем. Ему еще 24 года, вот 30 будет — можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него еще только запускается.

Радостно, что наш российский футболист в "Монако" на ведущих ролях. Саша — молодец. Восстановился после травмы, начал выходить на замены, воспользовался шансом, а теперь снова в основе», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Отметим, что Мостовой в российском футболе известен под прозвищем «Царь».