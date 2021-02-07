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    «Милан» разгромил «Кротоне», Ребич и Ибрагимович оформили дубли

    «Милан» — «Кротоне»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Кротоне Милан Удинезе Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Кротоне» со счетом 4:0.

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    По два мяча в составе победителей забили шведский форвард Златан Ибрагимович и хорватский нападающий Анте Ребич.

    Два ассиста записал на свой счет турецкий хавбек Хакан Чалханоглу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Кротоне 4:0
    Голы: 1:0 Златан Ибрагимович (30'), 2:0 Златан Ибрагимович (64'), 3:0 Анте Ребич (69'), 4:0 Анте Ребич (70') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Анте Ребич (Jens Petter Hauge, 77'), Рафаэл Леау (Хакан Чалханоглу, 62'), Суалихо Мейте, Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 46'), Франк Кессье (Раде Крунич, 87'), Златан Ибрагимович (Марио Манджукич, 77') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Себастьяно Луперто, Коффи Джиджи, Ahmad Benali (Эдуардо, 72'), Niccolo Zanellato, Педру Перейра, Андреа Рисполи, Милош Вулич (Якопо Петриччоне, 78'), Адам Уна (Emmanuel Riviere, 64'), Самуэль Ди Кармине (Simy, 78') Предупреждения: Алексис Салемакерс (36'), Андреа Рисполи (74'), Алессио Романьоли (81'), Давиде Калабрия (86')

    Команда Стефано Пиоли вернулась на 1-ю строчку в Серии А, набрав 49 очков. «Кротоне» замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе 12 очков.

    Календарь и таблица Серии А

    В другом матче отчетного тура «Удинезе» одержал домашнюю победу над «Вероной» — 2:0.

    Первый мяч был записан на вратаря гостей Марко Сильвестри, а в компенсированное время Жерар Деулофеу снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Верона 2:0
    Голы: 1:0 Марко Сильвестри (автогол) (83'), 2:0 Жерар Деулофеу (90') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк, Уолас, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 76'), Роберто Перейра (Илия Несторовски, 46'), Марвин Зегелар (Науэль Молина, 71'), Жерар Деулофеу, Фернандо Льоренте (Стефано Окака Чука, 76') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Димарко, Корай Гюнтер (Джанджакомо Маньяни, 46'), Павел Давидович (Matteo Lovato, 46'), Марко Давиде Фараони, Антонин Барак, Дарко Лазович, Маттиа Цаканьи (Даниел Беса, 73'), Адриен Тамез (Эбрима Колли, 88'), Кевин Ласанья (Ivan Ilic, 46'), Никола Калинич Предупреждения: Адриен Тамез (18'), Павел Давидович (24'), Фернандо Льоренте (25'), Толгай Али Арслан (31'), Маттиа Цаканьи (35'), Марко Давиде Фараони (86')

    «Верона» идет на 9-м месте — 30 очков, «Удинезе» — 11-й (24).

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