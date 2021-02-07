«Брест» выиграл у «Бордо»

Футболисты «Бреста»
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Встреча, которая прошла в Бресте, завершилась со счетом 2:1.
Голы у победителей забили Стив Мунье (80 минута) и Ромен Февр (85).
В составе гостей отличился Хван Ыйджо (56).
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Бордо 2:1
Голы: 0:1 Хван Ый Чо (55'), 1:1 Стив Мунье (79'), 2:1 Ромен Февр (84') Брест: Себастьен Сибуа, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Жюльен Фоссюрье, Кристоф Эрей, Жеан Лукас, Харис Белькебла (Франк Онора, 73'), Поль Бастьен Лан, Ромен Февр, Гаэтен Шарбонье (Стив Мунье, 76'), Ирвин Кардона (Жереми ле Дуарон, 81') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Лорис Бенито, Поль Байсс, Энок Кватен (Tom Lacoux, 75'), Атем Бен-Арфа, Николя де Превиль (Amadou Traore, 87'), Ясин Адли (Dilane Bakwa, 88'), Тома Башич (Жан-Мишель Сери, 57'), Реми Уден, Хван Ый Чо (Джимми Бриан, 58') Предупреждения: Атем Бен-Арфа (5'), Лоран Косельни (47'), Тома Башич (50'), Франк Онора (90')
В турнирной таблице Лиги 1 «Брест» занимает 11-е место (30 очков), а «Бордо» — десятое (32 очка).