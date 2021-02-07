ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВремя Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»
  • 15:50
    • Назван город, в котором «Лейпциг» и «Ливерпуль» проведут первый матч 1/8 ЛЧ
  • 17:03
    • «Тоттенхэм» прервал трехматчевую серию поражений
  • 15:32
    • Дриусси может уйти в «Ривер Плейт»
  • 15:07
    • НХЛ могут приостановить до окончания вакцинации игроков
  • 12:36
    • Медведев победил на ATP Cup в Мельбурне
    Все новости спорта

    «Брест» выиграл у «Бордо»

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Брест Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Брест» одержал победу над «Бордо» в домашнем матче французской Лиги 1.

    Футболисты «Бреста»
    Футболисты «Бреста»

    Встреча, которая прошла в Бресте, завершилась со счетом 2:1.

    Голы у победителей забили Стив Мунье (80 минута) и Ромен Февр (85).

    В составе гостей отличился Хван Ыйджо (56).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Бордо 2:1
    Голы: 0:1 Хван Ый Чо (55'), 1:1 Стив Мунье (79'), 2:1 Ромен Февр (84') Брест: Себастьен Сибуа, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Жюльен Фоссюрье, Кристоф Эрей, Жеан Лукас, Харис Белькебла (Франк Онора, 73'), Поль Бастьен Лан, Ромен Февр, Гаэтен Шарбонье (Стив Мунье, 76'), Ирвин Кардона (Жереми ле Дуарон, 81') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Лорис Бенито, Поль Байсс, Энок Кватен (Tom Lacoux, 75'), Атем Бен-Арфа, Николя де Превиль (Amadou Traore, 87'), Ясин Адли (Dilane Bakwa, 88'), Тома Башич (Жан-Мишель Сери, 57'), Реми Уден, Хван Ый Чо (Джимми Бриан, 58') Предупреждения: Атем Бен-Арфа (5'), Лоран Косельни (47'), Тома Башич (50'), Франк Онора (90')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Брест» занимает 11-е место (30 очков), а «Бордо» — десятое (32 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уничтожит «Ливерпуль»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Возьмет ли ПСЖ реванш у «Марселя»?
  • «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Барселона» снова победит «Бетис»?
  • «Бетис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Милан — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Палмейрас — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры