Назван лучший игрок десятилетия в Азии

Определены три лучших игрока десятилетия в Азии по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинг попали лучшие футболисты из стран, входящих в Азиатскую футбольную конфедерацию, в период с 2011 по 2020 год.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.

Второе место в почетном рейтинге занял экс-полузащитник ЦСКА японец Кейсуке Хонда. В тройку вошел хавбек сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.

Одним из претендентов на место в лидерах был и Сердар Азмун. На сей раз форвард «Зенита» в тройку не попал. Азмун был включен в число пяти лучших азиатских футболистов по итогам 2020 года.